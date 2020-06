Η Σβιτολίνα προσφέρει μπισκότα για καλό σκοπό (pic)

Μια ωραία πρωτοβουλία πήρε τον καιρό της πανδημίας του covid-19 η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή τενίστρια που έχει δημιουργήσει από το 2019 το δικό της ίδρυμα στην Ουκρανία προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει παιδιά να πάνε στην κατασκήνωση όπου θα εκπαιδευτούν στο αγαπημένο τους άθλημα σκέφτηκε κάτι ωραίο.

Σε συνεργασία με εταιρεία παραγωγής μπισκότων έφτιαξαν ένα κουτί με γλυκίσματα όπου μέσα υπάρχει μια φωτογραφία της τενίστριας με αυτόγραφο.

Ο αριθμός των κουτιών που είναι προς διάθεση δεν είναι πολύ μεγάλος αλλά η Ελίνα αισιοδοξεί πως θα συγκεντρωθούν τα χρήματα για να απολαύσουν διακοπές και τένις τα παιδιά.

Limited edition CHRISTIE’S BAKERY by Elina Svitolina - a unique set of tennis cookies and a postcard with my autograph.

The funds raised will be used to organize a tennis camp for talented kids.

Join & Support https://t.co/YxsDeP5f69 pic.twitter.com/idiilJz66Y

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) June 12, 2020