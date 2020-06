Περισσότεροι από 4.000 θεατές είδαν τους αγώνες της 1ης ημέρας του Adria Tour που διοργανώνει στο Βελιγράδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν εδώ και εβδομάδες μέσα σε λίγα λεπτά και οι Σέρβοι γέμισαν ασφυκτικά τις εξέδρες για να δουν τον "Νόλε" μαζί με την Γέλενα Γιάνκοβιτς να παίζουν μαζί.

Η Γιάνκοβιτς που επέστρεψε στη δράση για χάρη του Τζόκοβιτς έπαιξε μαζί του ως ζευγάρι στο διπλό και έχασαν από τους Νέναντ Ζίμονιτς/Όλγκα Ντανίλοβιτς.

Στο τουρνουά που η πρώτη περίοδος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14/6 στο Βελιγράδι συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Ντομινίκ Τιμ, ο Μάριν Τσίλιτς αλλά και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Στο μεταξύ, στα social media αυξάνει καθημερινά η κριτική του για τις δηλώσεις του για το US Open και τα ακραία μέτρα των διοργανωτών.

Ο "Νόλε" πήρε θέση στη συνέντευξη Τύπου για το Adria Tour τονίζοντας: «Δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή λάθος υγειονομικά, απλά ακολουθούμε όσα μας λέει η κυβέρνηση της Σερβίας».

LOTS of people are interested in this. pic.twitter.com/SSGoSWrtAq — Del(@Stroppa_Del) June 12, 2020

Djokovic/Jankovic win the exhibition doubles in Belgrade against Zimonjic/Danilovic (7-6(6)). Lots of hugging at the end... pic.twitter.com/9jCvVnKIem — Del (@Stroppa_Del) June 12, 2020

Now the crowd are holding up the Adria Tour programme to create some live picture... pic.twitter.com/3g2rRiL6b2 — Del (@Stroppa_Del) June 12, 2020