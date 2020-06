Κόκο Γκάουφ: Η Κινγκ και η Σαράποβα αποθεώνουν την 16χρονη (pics)

Δημόσια συγχαρητήρια στην Κόκο Γκάουφ για την υπέροχη ομιλία της σε αντιρατσιστική συγκέντρωση στη Φλόριντα έδωσαν η Μπίλι Τζιν Κινγκ και η Μαρία Σαράποβα.

Η 16χρόνη τενίστρια που είναι στην πρώτη γραμμή των συγκεντρώσεων μετά από την δολοφονία του Τζορτ Φλόιντ χρησιμοποίησε λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και κέρδισε το δυνατό χειροκρότημα στις ΗΠΑ!

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ, η σπουδαία αυτή τενίστρια που έκανε μεγάλο αγώνα και κατάφερε να δώσει στις γυναίκες τα ίδια χρηματικά έπαθλα με τους άνδρες και που ίδρυσε την WTA ευχαρίστησε την Κόκο που μίλησε στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους για την αδικία και τόνισε πως είναι δίπλα στην κοινότητα των μαύρων.

Η Ρωσίδα τενίστρια από την άλλη έγραψε: «Τα καλύτερα 2 λεπτά του πρωινού μου. Είσαι μοναδική».

Best 2mins of my morning watching this. You are special, @CocoGauff !! https://t.co/KpnYUPVNMj

Thank you, @CocoGauff, for using your platform to speak to both the young and the not so young about injustice.

We stand with you and the entire black community. #BlackLivesMatter https://t.co/ISHXaToBG1

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) June 4, 2020