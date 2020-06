Ελίνα Σβιτολίνα: Το video κατά του ρατσισμού και τα λόγια του Μαντέλα (vid)

“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ”⁣ - Нельсон Мандела⁣ ⁣ “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “⁣ -Nelson Mandela

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Jun 3, 2020 at 12:03am PDT