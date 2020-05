Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να προσφέρει στην πατρίδα του για την καταπολέμηση του covid-19 μέσω του ιδρύματος του.

Το Novak Djokovic Foundation προσέφερε το ποσό των 122.000 ευρώ σε νοσοκομείο στο Κραγκούγιεβατς που είναι η γενέτειρα του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.

Με τα χρήματα αποκτήθηκαν 4 μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης αλλά και 20 κλινικές οθόνες.

Our Foundation is in Kragujevac today!

Equipment worth 122,000 euros, consists of 4 ventilators and 20 clinical monitors. We hope that our donation will help health workers in Kragujevac Clinical Center to increase the chances for the recovery of seriously ill patients. pic.twitter.com/BROFSs63vw

— Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) May 28, 2020