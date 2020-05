O Τσιτσιπάς μιλάει γερμανικά και προκαλεί... γέλιο (vid)

Μετά από τα γαλλικά που μίλησε με την Ναόμι Οσάκα ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να δείξει ότι ξέρει και γερμανικά...

Έμαθε κάποιες λέξεις και βγήκε στην εκπομπή Sport Talk της αυστριακής τηλεόρασης για να κάνει έκπληξη στον Ντομινίκ Τιμ που ήταν καλεσμένος.

Πάντως τόσο ο παρουσιαστής όσο και ο Αυστριακός τενίστας έβαλαν τα γέλια με την προφορά του.

Here's the bit of Stef speaking German last night #tsitsismile pic.twitter.com/X548pXfOpV

— Tsitsi_Smile (@Tsitsi_smile) May 26, 2020