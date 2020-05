Είναι μαζί σχεδόν από παιδιά και έχουν αποκτήσει με τα χρόνια δυο όμορφα παιδιά που συμπληρώνουν την ευτυχία τους.

Ο Νόβακ και η Γέλενα Τζόκοβιτς είναι ακόμη ερωτευμένοι και ζουν έντονα κάθε στιγμή της κοινής ζωής τους.

Πριν από λίγες ημέρες ο Σέρβος τενίστας είχε γενέθλια και η Γέλενα θέλησε να χορέψει μαζί του. Αυτός δεν αρνήθηκε και το απόλαυσαν οι δυο τους αλλά και οι παρευρισκόμενοι.

Plešemo zajedno zaaaaauuuuveeeeek @djokernole uz tebe x33(3333333)!! Srećan rodjendan amore!!! Báilame cerquita, cerquita si te gusto haremos que se repita, cerquita, pégate más, péga-pega Happy birthday to my love! 33 is a special number #danceoff pic.twitter.com/OPwC0kBDK9

