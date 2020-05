Ο Τσιτσιπάς προπονήθηκε στη Γαλλία με τον Αλιασίμ (vid)

Την ευκαιρία να προπονηθεί με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που πέρασε την καραντίνα μέσα στην Ακαδημία Μουράτογλου στη Γαλλία έχει αρχίσει πιο δυνατές προπονήσεις και ο Καναδός ήταν ένας σπουδαίος παρτενέρ του.

Οι δυο τους είναι σημαντικοί εκπρόσωποι της νέας γενιάς με τον Τσιτσιπά να έχει κάνει όμως σημαντικότερα βήματα στο τένις. Έχουν παίξει 4 φορές και ενώ ο Καναδός είχε 2-0 νίκες ο Έλληνας ισοφάρισε μέσα στο 2019 σε 2-2.

Τις ημέρες της καραντίνας ο Τσιτσιπάς έριξε όλο το βάρος στην φυσική του κατάσταση αλλά τώρα επιστρέφει δυνατά στις προπονήσεις τένις και με μεγάλη ένταση.

Safe to say @StefTsitsipas and @felixtennis haven’t forgotten how to tennis!

except for the last shot of the video pic.twitter.com/N3VMdxDnds

— Mouratoglou Tennis Academy (@MouratoglouAcad) May 20, 2020