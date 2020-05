Μία πολύ παράξενη τοποθέτηση έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς σχετικά με το μολυσμένο νερό και το πως θεραπεύεται.

Συγκεκριμένα, σ' ένα live που έκανε με τον Σερβίν Ζαφαριέ, τον Ιρανό ιδρυτή της εταιρείας CYMBIOTIKA, ο Τζόκοβιτς:

«Εχω δει και ξέρω ανθρώπους που μέσω της ενεργειακής μεταμόρφωσης, μέσω της δύναμης της προσευχής, της δύναμης της ευγνωμοσύνης, καταφέρνουν να μετατρέπουν το πιο τοξικό φαγητό ή το πιο μολυσμένο νερό στο πιο θεραπευτικό νερό. Γιατί το νερό αντιδράει και οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι τα μόρια του νερού αντιδρούν στα συναισθήματά μας και σε αυτά που λέγονται».

Το video που ανέβηκε με τον 33χρονο:

Undaunted, ATP #1 Novak Djokovic continues to give his big platform over to some truly nutty pseudoscience blabber.

Not as potentially dangerous as being anti-vaccines, but NO, you cannot change the molecular structure of water with your emotions, ffs.pic.twitter.com/BHzjOLe4r9

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 7, 2020