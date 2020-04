Ο Φέντερερ προτείνει ένωση της ATP με την WTA και ο Ναδάλ είναι μαζί του! (pic)

Με ανάρτηση του στο twitter ο Ρότζερ Φέντερερ πρότεινε να υπάρξει ένωση της ATP (άνδρες) και της WTA για να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορονοϊού.

«Απλά αναρωτιέμαι... είμαι ο μόνος που σκέφτεται πως έχει έρθει η ώρα το ανδρικό και το γυναικείο τένις να ενωθεί σε ένα σύνολο», έγραψε ο Ελβετός.

Ο Φέντερερ ξεκαθάρισε πως δεν προτείνει αγωνιστική συγχώνευση αλλά κυβερνητική! Μάλιστα σε νέα σχόλια του επισημαίνει πως αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό: «Πιθανότατα θα έπρεπε να γίνει πριν πολύ καιρό, αλλά ίσως τώρα ήρθε στα αλήθεια η ώρα. Είναι δύσκολες στιγμές για όλα τα αθλήματα και μπορούμε μέσα απ' αυτό αντί για δυο αποδυναμωμένες οργανώσεις να έχουμε μια δυνατότερη».

Με την πρόταση αυτή συμφώνησε αμέσως και ο Ράφα Ναδάλ ο οποίος έγραψε στο twitter: «Γεια σου Ρότζερ , όπως ξέρεις και από τις συζητήσεις μας, συμφωνώ απόλυτα και θα ήταν εκπληκτικό να βγούμε από αυτή την κρίση με μια ένωση του ανδρικού και του γυναικείου τένις σε μια μόνο οργάνωση».

Θετική σ΄αυτή την συγχώνευση είναι και μια από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο, η Πέτρα Κβίτοβα.

