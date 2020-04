Κορονοϊός: Η σπουδαία πρόταση του Τζόκοβιτς για την ενίσχυση των εκτός top-100 αθλητών (pic)

Σύμφωνα με τον Τζον Γουέρθαϊμ, δημοσιογράφο του Sports Illustrated, ο Σέρβος τενίστας, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Ρότζερ Φέντερερ και του Ράφα Ναδάλ πρότεινε ένα πλάνο στήριξης για τους τενίστες που είναι εκτός top-100 και έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα από την διακοπή των αγώνων λόγω του κορονοϊού.

Η ζημιά στο τένις είναι τεράστια. Ενώ έχει ανακοινωθεί ότι η διακοπή αγώνων είναι έως την 12η Ιουλίου, έχουν αρχίσει και ακυρώνονται και άλλα τουρνουά που ακολουθούν (Rogers Cup, WTA) ενώ εάν ακυρωθεί και το US Open ίσως και να σημάνει το τέλος της χρονιάς.

Τι πρότεινε ο Τζόκοβιτς; Πολύ απλό να βάλουν όλα τα μέλη του top-100 το χέρι στην τσέπη. Συγκεκριμένα αυτοί που είναι στο top-5 να δώσουν από 30.000 δολάρια.

Εκείνοι που είναι από το Νο6 έως το Νο10 που είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς να δώσουν 20.000 δολάρια. Από το Νο10 έως το Νο20 από 15.000 δολάρια, από το Νο20 έως το Νο50 από 10.000 δολάρια και από το Νο50 έως το Νο100 από 5000 δολάρια.

Εκτός αυτού τα μέλη του Big-3 προτείνουν να δοθεί το 50% του prize money από το ATP Finals 2020 γι' αυτό τον σκοπό ενώ εάν δεν διεξαχθεί και αυτό το τουρνουά να δοθεί ένα σεβαστό μέρος του prize money για το Australian Open 2021.

This ⁦@DjokerNole⁩ letter to fellow players with the buy-in from Rafa and Roger is truly remarkable. We will be telling our grandkids about the big 3- and some of the stories may even involve tennis... pic.twitter.com/y7DsdUDsAU

— Jon Wertheim (@jon_wertheim) April 17, 2020