Laver Cup: Μετάθεση από το 2020 στο 2021 λόγω κορονοϊού (pic&vid)

Μετά από έντονες πιέσεις οι διοργανωτές του Laver Cup άλλαξαν την απόφαση τους και έτσι δεν θα δούμε το σπουδαίο τουρνουά, που είναι το ... παιδί του Ρότζερ Φέντερερ, το 2020.

Όταν το Roland Garros ανακοίνωσε ότι θα μετατεθεί από τον Μάιο στον Σεπτέμβριο οι διοργανωτές του Laver Cup εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία τόνιζαν πως θα προχωρήσουν κανονικά στους αγώνες, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή στις ημερομηνίες που στο Παρίσι θα διεξάγονταν το Grand Slam.

Τελικά την Παρασκευή (17/4) άλλαξαν γνώμη και ανακοίνωσαν πως δεν θα διεξαχθεί το τουρνουά το 2020 αλλά στο διάστημα 24-26/9 του 2021!

Βέβαια αιτία για όλα αυτά είναι η εξάπλωση του κορονοϊού που έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο τένις. Το 2021 θα διεξαχθεί στο Boston Garden της Βοστώνης το οποίο ήταν sold out για το τουρνουά του 2020.

Ο Φέντερερ το 2021 θα είναι 40 ετών αλλά όπως δηλώνουν οι διοργανωτές θα είναι εκεί για να παίξει ξανά!

Στο τουρνουά το 2019 συμμετείχε για πρώτη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας μαζί με τους Ναδάλ-Φέντερερ και τους άλλους παίκτες της Ευρώπης κέρδισαν ξανά την μικτή κόσμου.

Οι αγώνες ξεκίνησαν το 2017 στην Πράγα, ενώ το 2018 "φιλοξενήθηκαν" στο Σικάγο.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S

— Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020