Ο Νόβακ Τζόκοβιτς "απάντηασε" με επιτυχία στο τσάλεντζ του Άντι Μάρεϊ και "χτύπησε" 100 "μπαλιές" με την σύζυγο του Γέλενα αλλά τώρα αποφάσισε να βάλει εκείνος μια δοκιμασία σ' όλους!

Ο "Νόλε" που μένει στο "παλάτι" του στο Μόντε Κάρλο ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών αποφάσισε να κάνει yoga.

Δεν διάλεξε κάτι απλό και έβαλε και στο παιχνίδι και την Γέλενα. Τα κατάφεραν και τώρα περιμένουν από φίλους και "φίλους" να στείλουν τα δικά τους video που θα δείχνουν εάν πέτυχαν στη νέα δοκιμασία.

#HappyEaster everyone! Awaiting our Orthodox Christian Easter to arrive with plenty of time for new challenges ... @jelenadjokovic and I decided to challenge you guys and our @novakfoundation community to try this acro yoga position this week... pic.twitter.com/AkCqZBo4PB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 12, 2020