Ο Τζόκοβιτς αποδέχτηκε την πρόκληση του ζεύγους Μάρεϊ (vid)

Ο Άντι Μάρεϊ και η Κιμ Σίαρς προσκάλεσαν τον Ρότζερ και Μίρκα Φέντερερ και άλλα διάσημους παίκτες να παλέψουν μαζί με τις συζύγους τους το challenge των 100 βολών.

Ο Ρότζερ και η Μίρκα δεν απάντησαν ακόμη αλλά είχαμε απάντηση από τον Νόβακ και την Γέλενα Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποδέχτηκε την πρόκληση του παλιόφιλου Άντι με τον οποίο έχουν παίξει 36 παιχνίδια ως αντίπαλοι και ξεκίνησε μαζί με την Γέλενα τον ... αγώνα.

Ο "Νόλε" και η Γέλενα τα κατάφεραν και περιμένουν νέο challenge. Εξάλλου όπως παραδέχτηκε υπάρχει αρκετός χρόνος για δοκιμασίες.

Idemooo the volley challenge was too easy for @jelenadjokovic haha bravoo Thanks for the fun nomination Kim and @andymurray!

Keep the challenges coming!!! #100volleychallenge #tennisathome #stayhome #teamdjokovic #nolefam pic.twitter.com/tffUO9OOCs

— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 10, 2020