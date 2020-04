Η εντυπωσιακή... βουτιά στο χιόνι από την Παβλιουτσένκοβα (pic & vid)

Παιχνίδια με το χιόνι κάνει στη Ρωσία η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα για να περάσει την ώρα της αφού το τένις λόγω του κορονοϊού (covid-19) έχει κατεβάσει ρολά.

Η έμπειρη Ρωσίδα τενίστρια που έχει φτάσει έως το Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει 12 τίτλους καριέρας έβγαλε τα ρούχα της, φόρεσε ένα καυτό σορτσάκι, ένα top και τις αθλητικές κάλτσες, για να μην κρυώνει και ... βούτηξε στο χιόνι.

Μάλιστα έγραψε πως αν και Πρωταπριλιά δεν είναι... αστείο και "ανέβασε" τη φωτογραφία.

Η Αναστασία που προέρχεται από αθλητική οικογένεια είχε απασχολήσει έντονα τα ΜΜΕ εκτός από τις επιδόσεις της στο τένις για τον καυγά της με την Αμερικανίδα Σλόαν Στίβενς η οποία την είχε κατηγορήσει ότι προσπάθησε να την χτυπήσει εν ώρα αγώνα!

April 1st in Russia no jokes..it keeps getting better mood. #QuarantineLife pic.twitter.com/0s38J7fX7r

Here's what happened so far between Sloane Stephens and Anastasia Pavlyuchenkova in Beijing. Neither normally confrontational players. pic.twitter.com/LCfM1Cr1b7

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 30, 2018