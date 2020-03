Κορονοϊός: Ο Φέντερερ παίζει τένις στο χιόνι! (vid)

Τα πρώτα δημόσια... χτυπήματα μετά από την επέμβαση του στο γόνατο, τον Φεβρουάριο, έκανε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας μένει σπίτι για να προστατευτεί από τον κορονοϊό (covid-19) αλλά δείχνει έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση.

Αποφάσισε να προπονηθεί στο χιόνι και ν' ανεβάσει το video στα social media για να χαρούν οι θαυμαστές του.

Ο Φέντερερ είχε βάλει ως στόχο να παίξει στο Wimbledon 2020 αλλά όπως όλα δείχνουν το φημισμένο τουρνουά θα ακυρωθεί!

Για τελευταία φορά τον είδαμε στο tour τον Ιανουάριο στο Australian Open.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY

— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020