Κορονοϊός: Ο Τσιτσιπάς θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και... φιλοσοφεί (pic)

Τα παιδικά του χρόνια θυμήθηκε αυτές τις ημέρες καραντίνας λόγω του κορονοϊού (covid-19) o Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας αποδέχτηκε το baby challenge και "ανέβασε" στα social media φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία.

Μάλιστα έβαλε και μια φωτογραφία με την μαμά Τζούλια και τον μπαμπά Απόστολο και έχει σχολιάσει αναπολώντας εκείνη την εποχή: «Όταν νομίζεις πως ξέρεις τι είναι η αγάπη, κάτι μικρό έρχεται στο μυαλό σου για να σου θυμίσει πόσο πραγματικά μεγάλο πράγμα είναι. Η ευτυχία είναι οικογενειακή υπόθεση».

Just when you think you know love, someone little comes along to remind you just how big it really is. Happiness is homemade.#ChildhoodUnplugged pic.twitter.com/WXCExRckVs

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 27, 2020