Κορονοϊός: Η Χάλεπ κάνει δωρεές για να βοηθήσει την Ρουμανία (vid)

Καμπάνια για να βοηθήσει την χώρα της, την Ρουμανία, να σταθεί όρθια απέναντι στον κορονοϊό (covid-19) αρχίζει η Σιμόνα Χάλεπ.

Η νικήτρια του Wimbledon 2019 και του Roland Garros 2018 ανακοίνωσε ότι θα κάνει δωρεές (για αγορά ιατρικών υλικών) για να μπορέσει η χώρα της ν' αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του κορονοϊού και καλεί τους συμπατριώτες της να βοηθήσουν.

«Δυστυχώς, διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε πριν λίγο καιρό. Από την άλλη, μας δίνεται μια τέλεια ευκαιρία για να δείξουμε την στήριξη και την υπευθυνότητα για τις ζωές τις δικές μας και των συνανθρώπων μας.

Την ώρα που εμείς είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι, οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό της χώρας καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να σώσουν ζωές, κάνοντας προσωπικές θυσίες.

Από την πλευρά μας, πρέπει να ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες που μας δίνουν οι υγειονομικές αργές και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος που έχει επηρεάσει δραματικά τις ζωές μας», έγραψε η Σιμόνα Χάλεπ ενώ έστειλε και το μήνυμα της μέσω video.

We are so grateful for the bravery of our medical workers at these difficult times. I am committed to helping my country and have decided to donate medical equipment.

Please see my Facebook page for more info: https://t.co/D0Ko1lrtUp

Stay safe and look after each other pic.twitter.com/z8kbYWPUWO

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 17, 2020