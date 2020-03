Κορονοϊός: Διακοπή στο WTA Tour έως τις 2 Μαΐου! (pic)

H WTA μ' ανακοίνωση της ενημερώνει ότι δεν θα διεξαχθεί κανένα τουρνουά του tour της έως τις 2/5/2000.

Ακυρώθηκαν και επίσημα λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19) τα τουρνουά της Κωνσταντινούπολης (20/4) αλλά και της Πράγας (27/4).

Ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με το Madrid Open που αρχίζει στις 3/5 αλλά είναι θέμα χρόνου ν' ακυρωθεί.

Στους άνδρες το tour έχει διακοπεί έως τις 27 Απριλίου και περιμένουμε σύντομα και νέα ανακοίνωση.

Πολλές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορα τους και πολλοί αθλητές όπως αυτοί από τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ισπανία δεν μπορούν να ταξιδέψουν.

Βέβαια σε Ιταλία και Ισπανία έχει απαγορευτεί κάθε αθλητική δραστηριότητα.

WTA Statement on upcoming clay court swing:

Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.

At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH

— WTA (@WTA) March 16, 2020