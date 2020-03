Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που έχει περιορίσει τη δράση του στα social media, έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter:

«Αντικαταστήστε τους social media followers σας με αληθινούς ανθρώπου. Οι followers σας είναι αόρατοι και μακριά και δεν μπορούν ουσιαστικά να σας διδάξουν τίποτα», έγραψε στο twitter ο νεαρός τενίστας.

Replace your social media followers with real people. Your followers are invisible and far away and they can not really teach you anything.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 10, 2020