Μετά από σειρά ... αποτυχημένων εμφανίσεων η Ελίνα Σβιτολίνα κέρδισε τον πρώτο της τίτλο στο 2020.

Η Ουκρανή, την οποία προπονεί ο Μάρκος Παγδατής, επικράτησε με 7-5, 4-6, 6-4 της Μαρί Μπούζκοβα στον τελικό του Monterrey Open στο Μεξικό και έφτασε στους 14 τίτλους καριέρας.

Ο τελικός είχε διάρκεια 3 ώρες και η Σβιτολίνα που ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμη σημεία κέρδισε και επέστρεψε στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

She's the #AbiertoGNPSeguros champion! @ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ

— WTA (@WTA) March 9, 2020