Στον ημιτελικό του Lyon Open προκρίθηκε η Σοφία Κένιν.

Η νικήτρια του Australian Open επικράτησε με 6-1, 6-7 (5), 6-2 της Οσεάν Ντοντίν στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό με την νικήτρια του αγώνα της Γκαρσία με την Φαν Ούιτβανκ.

Η νεαρή Αμερικανίδα μετά από την κατάκτηση του τίτλου στη Μελβούρνη συμμετείχε χωρίς επιτυχία στα τουρνουά σε Κατάρ και Ντουμπάι αφού είχε αποκλειστεί στην πρεμιέρα.

Tough fight, but @SofiaKenin battles through to the Lyon semifinals!

Just incredible from Oceane Dodin!

She recovers from 5-2 down against Kenin in the set to take the second in a tiebreak, 7-6(5)!#Open6emeSensML pic.twitter.com/7MjeBxDF3J

