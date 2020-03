Επιστρέφει με Κένιν και Γκάουφ το τουρνουά στο Βερολίνο (vid)

Η Κόκο Γκάουφ και η Σοφία Κένιν δήλωσαν συμμετοχή στο τουρνουά του Βερολίνου το οποίο θα διεξαχθεί στις 13-21/6 λίγες ημέρες πριν από το Wimbledon.

Οι δυο Αμερικανίδες θα είναι μαζί με τις Γερμανίδες Κέρμπερ και Γκόργκες και θα ανοίξουν ξανά ένα τουρνουά το οποίο είχε "τελειώσει" το 2008 με τελευταία νικήτρια την Ντινάρα Σάφινα.

Το τουρνουά ξεκίνησε το 1894 στο Αμβούργο και το 1979 μεταφέρθηκε στο Ανατολικό Βερολίνο.

Τους περισσότερους τίτλους έχει κερδίσει η Στέφι Γκραφ που σταμάτησε στους 8.

Great to receive your greetings @CocoGauff and we are looking forward to see you playing in Berlin at #bett1open.

You want to see her play too? Get your tickets here: https://t.co/7WO99DJH5g @WTA @Wimbledon pic.twitter.com/TXko6ZHN49

— bett1open (@bett1open) March 4, 2020