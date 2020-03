Η Κόντα απέκλεισε την Κλάιστερς στο Μεξικό (vids)

Τον δεύτερο της αγώνα μετά από την επιστροφή της στην ενεργό δράση έδωσε η Κιμ Κλάιστερς.

Η αρχή έγινε στο Ντουμπάι με την Βελγίδα πρώην Νο1 να χάνει από την Μουγκουρούθα στον 1ο γύρο και η συνέχεια δόθηκε στο Μοντερέι του Μεξικό.

Αυτή τη φορά βρήκε απέναντι της την Τζο Κόντα. Η Βρετανή κέρδισε με 6-3, 7-5 την Κλάιστερς η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το παιχνίδι στο Ντουμπάι αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη από φυσικής κατάστασης.

Η Κόντα από την άλλη πέτυχε την πρώτη της νίκη στο απλό στο 2020.

First win in 2020 @JohannaKonta defeats Clijsters, 6-3, 7-5 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/1RJDQHNxV1

— WTA (@WTA) March 4, 2020