Τσιτσιπάς: «Συνέχισε να αποτυγχάνεις μέχρι να τα καταφέρεις» (vid)

Φιλοσοφημένα αυτά που είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από τον χαμένο τελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ντουμπάι.

Ο Έλληνας τενίστας σαφώς και στεναχωρημένος από την ήττα του είπε μεταξύ άλλων: «Συνέχισε να αποτυγχάνεις μέχρι να τα καταφέρεις. Είναι ένας κύκλος με διαρκή επανάληψη, προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, προσπαθείς να μάθεις από τα λάθη σου.

Να πω σε όλα τα παιδιά να πιστεύουν στον εαυτό τους, θα έρθει, είναι θέμα υπομονής και αφοσίωσης σε αυτό που αγαπάτε».

Αυτά τα λέει ένας τενίστας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά έχει μεγαλύτερους στόχους και θέλει να εισέλθει μέσα στο 2020 στο top-3.

"Keep failing til you make it."

Philosopher @StefTsitsipas strikes again... #DDFTennis pic.twitter.com/pz2IHMRWSQ

— Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020