Mexican Open: Μονομαχία Ναδάλ - Ντιμιτρόφ με φόντο τον τελικό (vids)

Ο Ράφα Ναδάλ επέστρεψε στα ημιτελικά του Mexican Open και θέλει άλλες δυο νίκες για να κερδίσει τον 3ο τίτλο του στο Ακαπούλκο.

Ο Ισπανός απέκλεισε με 6-2, 6-1 τον Νοτιοκορεάτη Κόουν και θα συναντήσει στον ημιτελικό τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο οποίος επικράτησε με 6-4, 6-4 του Σταν Βαβρίνκα.

Οι δυο τους έχουν παίξει 13 φορές και ο Ράφα έχει 12 νίκες και είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση αλλά και για την κούπα.

Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε δυο Αμερικανούς. Τον Τέιλορ Φριτζ και τον Τζον Ίσνερ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00 Ίσνερ-Φριτζ και 06:00 Ναδάλ-Ντιμιτρόφ) και θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport.

— ATP Tour (@atptour) February 28, 2020