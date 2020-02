Απόστολος Τσιτσιπάς: «Δύσκολος ο διπλός ρόλος πατέρα - προπονητή» (vids)

Στη συνέντευξη Τύπου μετά από τον αγώνα με τον Μπούμπλικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Ντουμπάι για την συνεργασία του με τον πατέρα του και προπονητή του Απόστολο και απάντησε πως χρωστάει πολλά στην οικογένεια αλλά κάποιες φορές νιώθει πίεση...

Μια ημέρα μετά ο πατέρας-προπονητής Απόστολος μίλησε στο επίσημο κανάλι του τουρνουά γι' αυτή τη συνεργασία και τη σχέση με τον Στέφανο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι έχτισα μια καλή σχέση με τον Στέφανο όλα αυτά τα χρόνια. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολη η συνεργασία, λόγω του ρόλου μου ως πατέρας και ως προπονητής. Είναι σημαντικό να έχεις καλή σχέση με το παιδί σου για να συνεχίσεις στη ζωή σου.

Είναι ήδη ενήλικας και έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η επιτυχία ενός καλός δασκάλου, ενός καλού προπονητή, ενός καλού γονιού, όταν δηλαδή ένα γιος, ένας μαθητής, δεν σε χρειάζεται πια. Αυτό που προσπαθώ είναι να συμμετέχω όσο το δυνατόν λιγότερο. Πάντα θέτουμε στόχους, από τότε που ήταν 12 ετών.

Ο κύριος στόχος για φέτος είναι να είναι υγιής και όταν έχει την υγεία του ξέρω ότι μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους τους.

Δεν είναι στόχος μόνο η επιτυχία, οι τίτλοι, τα λεφτά. Αυτά έρχονται και φεύγουν. Το πιο σημαντικό είναι να διασκεδάζεις με το άθλημα και αυτό είναι το μυστικό.

Όλη η ζωή μας, εμένα και της γυναίκας μου, ήταν γύρω από το τένις, οπότε και τα παιδιά μας μεγάλωσαν μέσα στα γήπεδα. Είμαστε ευλογημένοι από το Θεό που είμαστε όλοι μαζί και χαιρόμαστε αυτό το υπέροχο άθλημα. Ελπίζω να μείνουμε έτσι».

