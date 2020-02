Dubai Championships: Με Κατσάνοφ στους «8» ο Τζόκοβιτς (vids)

Το εμπόδιο του Κάρεν Κατσάνοφ θα πρέπει να ξεπεράσει στον προημιτελικό (17:00, Cosmote Sport 6) o Νόβακ Τζόκοβιτς για να βρεθεί στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα αλλά και να παραμείνει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ανεξαρτήτως των επιδόσεων του Ράφα Ναδάλ στο Μεξικό.

Ο Σέρβος επικράτησε στους "16" με 6-3, 6-1 του Γερμανού Κολσράιμπερ ενώ είχε προηγηθεί η νίκη του Κατσάνοφ με 6-3, 6-4 επί του Νόβακ.

Για τον Τζόκοβιτς αυτή ήταν η 15η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο 2020.

Στον ημιτελικό ο νικητής λογικά θα συναντήσει τον Γκαέλ Μονφίς και στον τελικό ίσως τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος όμως θα πρέπει να κερδίσει τον Στρουφ και στον ημιτελικό τον Ρούμπλεφ ή τον Έβανς.

