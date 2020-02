Dubai Championships: Τέλος ο Μπαουτίστα Αγκούτ, ανοίγει ο δρόμος για Τσιτσιπά (vids)

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για πορεία στο τουρνουά του Ντουμπάι για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Μετά από τον Φάμπιο Φονίνι (Νο11) , τον οποίο θα έβρισκε στον ημιτελικό ο Έλληνας, άλλος ένας πρών top-10 παίκτης έμεινε εκτός από τον 1ο γύρο.

Ο Μπαουτίστα Αγκούτ που είναι στο Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης αποκλείστηκε με 7-6 (2), 7-5 από τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Ο Γερμανός θα παίξει με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στους "16" και ο νικητής θα βρει στον προημιτελικό τον Τσιτσιπά ή τον Μπούμπλικ.

Στην πλευρά του Τσιτσιπά έχει μείνει το Νο6 του ταμπλό ο Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος μπορεί να συναντηθεί στον ημιτελικό της Παρασκευής με τον Έλληνα.

The RIGHT Struff @Struffitennis earns his first career win over Roberto Bautista Agut in four tries with a command performance in Dubai, 7-6(2) 7-5. #DDFTennis pic.twitter.com/AFvhtxB99z

— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2020