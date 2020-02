Σπουδαίος στο τένις, σπουδαίος και στο χορό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είναι στο Ντουμπάι για να κερδίσει τον τίτλο στο τουρνουά ATP 500 είχε κέφια στο πάρτι της διοργάνωσης και αποφάσισε να το... ρίξει έξω.

Μια οριεντάλ χορεύτρια τον προσκάλεσε να χορέψει μαζί της και εκείνος φυσικά δεν το αρνήθηκε...

Getting into the party spirit@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/heK9dAoJs9

— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2020