Σάκκαρη - Γκόργκες 2-0: Με... αέρα top-20 πρώτη νίκη στη Ντόχα (vids)

Εξαιρετική ήταν η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο της αγώνα ως μέλος του top-20.

H Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3 της Τζούλια Γκόργκες στον 1ο γύρο του Qarar Open και συνεχίζει στους "32" στη Ντόχα.

Την Τρίτη θα παίξει για την είσοδο της στον 3ο γύρο με την Τσέχα Τερέζα Μαρτίντσοβα ή την Μισάκι Ντόι που προέρχονται από τα προκριματικά.

Ο δρόμος για τους "16" είναι ανοιχτός για την Μαρία η οποία εκεί θα κληθεί κατά πάσα πιθανότητα να παίξει με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Σάκκαρη: «Έχω υψηλότερους στόχους»

Η Μαρία Σάκκαρη φυσικά ήταν χαρούμενη για τη νίκη της στην Ντόχα αλλά και για την είσοδο στο top-20.

Μιλώντας μετά από το παιχνίδι της σημείωσε: «Ήταν ένας στόχος που τον πέτυχα. Φυσικά δεν σταματάω εδώ έχω υψηλότερους στόχους»

Καλό ξεκίνημα, ιδανικό φινάλε

Στο 1ο σετ, η Σάκκαρη έχει τρία μπρέικ ποιντ και με την 3η θα πετύχει το μπρέικ.

Το 3-0 θα έρθει με νέο μπρέικ για την Μαρία η οποία με love service game θα φτάσει στο 4-0.

H Γκόργκες θα μειώσει με μπρέικ σε 4-2. Στο 7ο γκέιμ η Γκόργκες θα σβήσει δυο μπρέικ πόιντ και με άσο θα κάνει το 4-3.

Μετά από το 5-3, η Γκόργκες θα σβήσει δυο σετ πόιντ της Σάκκαρη, για να μειώσει σε 5-4. Στο 10ο γκέιμ η Σάκκαρη θα με 3 άσους θα επικρατήσει με 6-4 σε 42'.

Ασταμάτητη η Μαρία

Το 2ο σετ ανοίγει με μπρέικ της Σάκκαρη. Στο 3ο γκέιμ θα βρεθεί πίσω με 40-0 αλλά με μπρέικ θα φτάσει στο 3-0!

Η Γκόργκες θα πάρει το 5ο γκέιμ για το 4-1 αλλά η Σάκκαρη θα επιστρέψει για το 5-1. Με μπρέικ η Τζούλια θα φτάσει στο 5-3 και η Μαρία θα το πάρει πίσω για να επικρατήσει με 6-3.

.@mariasakkari withstands a rally from Goerges to win the first set, 6-4. #QTO2020 pic.twitter.com/2MiBYbtz8B

— WTA (@WTA) February 24, 2020