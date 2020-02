Τζόκοβιτς για Φέντερερ: «Ο Ρότζερ είναι ο Ρότζερ, το τένις τον χρειάζεται» (vid)

Ο Σέρβος είπε πως ήταν έκπληξη γι' αυτόν όταν άκουσε ότι θα κάνει εγχείρηση ο Φέντερερ και εξήγησε:

«Ήξερα ότι είχε πρόβλημα στο Australian Open, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν ήξερε πόσο σοβαρό ήταν. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν να περνάει την πόρτα του χειρουργείου. Το έχω περάσει κι εγώ μια φορά και ελπίζω να ήταν και η τελευταία».

Και πρόσθεσε: «Για τους γιατρούς είναι μια διαδικασία ρουτίνας, αλλά για εμάς είναι πλήγμα. Μας δημιουργεί και ψυχολογικό τραύμα. Λυπάμαι που βλέπω Ρότζερ και Κέβιν (Άντερσον) να περνούν από αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να επιστρέψουν σύντομα. Ο Ρότζερ είναι ο Ρότζερ και το άθλημα τον χρειάζεται».

Novak Djokovic: "Roger is Roger. This sport needs him."#DDFTennis pic.twitter.com/0wnV2Dzeq7

