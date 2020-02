Τσιτσιπάς: Το μήνυμα του μετά τον θρίαμβο στη Μασσαλία (pics)

«Το τρόπαιο κερδίζεται τις ώρες που δεν βλέπει κανένας. Αυτό το κάνει τόσο ξεχωριστό. Ευχαριστώ Μασσαλία», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες μετά από την κατάκτηση του τίτλου στη Μασσαλία.

Ο Έλληνας τενίστας έστειλε το δικό του αληθινό μήνυμα στο twitter και μας εξήγησε πόσο δύσκολος είναι ένας τίτλος.

Την ίδια ώρα φωτογραφία γεμάτη περηφάνεια με τους προπονητές της, τον Απόστολο και τον Στέφανο Τσιτσιπά "ανέβασε" στο facebook η Ακαδημία Μουράτογλου.

The trophy is earned in the hours that no one is watching. Thats what makes it so special. Thank you Marseille! @open13 | #o13provence pic.twitter.com/1d1yxRnEIk

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) February 23, 2020