Τζόκοβιτς: Η ευαίσθητη πλευρά του "Νόλε" (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχίζει την επόμενη εβδομάδα τους αγώνες του στο Ντουμπάι με μεγάλο στόχο το Σάββατο (29/2) να είναι με την κούπα στα χέρια.

Το Νο1 του κόσμου έχει φτάσει στο Ντουμπάι για να προπονηθεί και την Κυριακή ήταν μια σπουδαία ημέρα για εκείνο.

Προπονήθηκε μαζί με παιδιά με ειδικές ανάγκες και απέσπασε το χειροκρότημα όλων! Ο Σέρβος που έχει το δικό του ίδρυμα που βοηθάει τα παιδιά της χώρας του σε θέματα επιβίωσης και εκπαίδευσης είχε υπομονή και έδειξε ότι χάρηκε αυτή την ωραία προπόνηση.

Great to see! @DjokerNole took time out of his @DDFTennis preparations to practice with a group of local disabled children pic.twitter.com/6z5HR0IvPZ

— ATP Tour (@atptour) February 23, 2020