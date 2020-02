Τσιτσιπάς: «Φέλιξ σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερο παίκτη» (vid)

Τον αντίπαλο του Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ ευχαρίστησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην τελετή απονομής του κυπέλλου στη Μασσαλία.

Ο Έλληνας τενίστας δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Φέλιξ σε ευχαριστώ. Το κάνει ιδιαίτερο ότι έχουμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι. Έχεις να αποδείξεις πολλά στα επόμενα χρόνια. Νιώθω πως με κάνεις καλύτερο παίκτη.

Είχες μια πολύ καλή εβδομάδα και παίξαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Έχεις ανέβει πολύ στην κατάταξη. Συνέχισε την σκληρή δουλειά και θα καταφέρεις πολλά στο μέλλον.

Ήσασταν φανταστικοί για άλλη μια χρονιά. Η φιλοξενία ήταν τέλεια. Ήταν ένα υπέροχο τουρνουά για μένα και το φετινό. Δεν ξεχνάω την ομάδα μου που είναι πάντα στο πλευρό μου. Ευχαριστώ την Ακαδημία του Πατρίκ (Μουράτογλου) που έκανε τα όνειρα μου πραγματικότητα.

Τα φιλιά μου και μια αγκαλιά σ' όλους και εύχομαι να σας δω και τη νέα χρονιά».

O Καναδός από την πλευρά του σημείωσε: «Έχουμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι. Όσο περνούν τα χρόνια είναι δύσκολο να παίζουμε απέναντι σου. Είμαστε πλέον στο 2-2. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου».

"It's great to be fighting on the court against you - I feel like you make me a better player, and I hope I make you too."@StefTsitsipas already appreciating his rivalry with @felixtennis #Open13Provence pic.twitter.com/cTyx2kKszx

