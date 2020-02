Rio Open: Ο Μάγκερ κράτησε στο Νο3 τον Φέντερερ (vid)

Ο Ιταλός Τζιανλούκα Μάγκερ έκανε το ... θαύμα του.

Στον προημιτελικό του Rio Open επικράτησε με 7-6 (4), 7-5 του Ντομινίκ Τιμ και κράτησε τον Ρότζερ Φέντερερ στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Αυστριακός ήθελε νίκη για να είναι τη Δευτέρα στο Νο3 αλλά θα χρειαστεί να περιμένει λίγο για να τα καταφέρει αφού πλέον ο Ελβετός είναι νοκ άουτ λόγω τραυματισμού και εκείνος απέχει 85 βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε αλλά διακόπηκε λόγω βροχής με τον Ιταλό να έχει κερδίσει το 1ο σετ και να είναι μπροστά με 2-1 στο 2ο . Όταν συνεχίστηκε ο Τιμ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο και ηττήθηκε φυσιολογικά.

What a moment for Gianluca Mager

The Italian qualifier gets the job done in straight sets against the World No. 4

@TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/QY1wtQBPDa

— ATP Tour (@atptour) February 22, 2020