Open 13: Με τον Αλιασίμ στον τελικό ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Open 13 που θα διεξαχθεί στη Μασσαλία την Κυριακή (15:00, Cosmote Sport 9).

O Καναδός επικράτησε 7-5, 7-6 (2) του Ζιλ Σιμόν στον ημιτελικό και θα παίξει για 2η συνεχόμενη εβδομάδα σε τελικό!

Για τον 20χρόνο μόνο εύκολο δεν ήταν το παιχνίδι με τον 35χρόνο Γάλλο ο οποίος έχει κερδίσει 2 φορές το τουρνουά.

Βρέθηκε πίσω με μπρέικ (4-2) και 5-2 στο 1ο σετ αλλά με μπρέικ μείωσε σε 5-4 και προηγήθηκε με 6-5 για να φτάσει στη νίκη.

Το 2ο σετ οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν το σερβίς τους αλλά στο τάι μπρέικ ο Καναδός έκανε... πάρτι.

Μετά από το Ρότερνταμ όπου και ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Μονφίς ο Αλιασίμ είναι στον τελικό και στη Μασσαλία για να παίξει με τον Τσιτσιπά.

Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 3 φορές στο παρελθόν. Το 2019 στο Indian Wells ο Αλιασίμ αποκλείει τον Τσιτσιπά με 6-4, 6-2 στον 1ο γύρο ενώ τον κερδίζει και στο γρασίδι στο Queen με 7-5, 6-2.

Στον 3ο τους αγώνα στην σκληρή επιφάνεια της Σανγάη ο Στέφανος επικρατεί με 7-6 (3), 7-6 (3).

Οι δυο τους δεν έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι σε τελικό. Για την ιστορία ο Τσιτσιπάς διεκδικεί τον 10ο τίτλο έχοντας 4/9 και τον 2ο συνεχόμενο στη Μασσαλία ενώ ο Αλιασίμ έχει 0/4!

Ο Καναδός μιλώντας μετά από το παιχνίδι με τον Σιμόν για τον τελικό σημείωσε: "Είναι σπουδαίο να παίζω με τον Τσιτσιπά. Είναι ένας μεγάλος αντίπαλος και θα είναι και για τα επόμενα χρόνια. Είμαι χαρούμενος που είμαστε στον Φεβρουάριο και έχω 2 τελικούς».

FINAL NUMBER FIVE FOR FELIX @felixtennis reaches his second final in as many weeks and fifth in total, beating Simon 7-5 7-6 at @Open13! pic.twitter.com/Tcp96ZvGep

— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2020