Dubai Championships: Επέστρεψε στον τελικό η Χάλεπ (vids)

Πέντε χρόνια μετά από την κατάκτηση του τίτλου η Σιμόνα Χάλεπ επιστρέφει στον τελικό.

Η Ρουμάνα επικράτησε με 6-2, 6-0 της Τζένιφερ Μπράντι στον ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο με την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό για να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της στο 2020 και τον 2ο στο τουρνουά.

Η Χάλεπ δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα απέναντι στην νεαρή Αμερικανίδα και έχει μια σπουδαία ευκαιρία κόντρα στην 20χρόνη Καζάκα που έχει 2 top-10 νίκες στο Ντουμπάι ν' ανοίξει λογαριασμό στους τίτλους στη χρονιά.

Οι δυο τους έχουν παίξει μια φορά στο παρελθόν στο Γουχάν στην Κίνα με την Ρουμάνα να εγκαταλείπει ενώ ήταν πίσω με 5-4 στο 1ο σετ.

