Dubai Championships: Τέταρτος τελικός στο 2020 για την Ριμπάκινα (vids)

Ασταμάτητη είναι και στο Ντουμπάι η 20χρόνη Έλενα Ριμπάκινα.

Η τενίστρια από το Καζακστάν που έχει αποκλείσει 2 top-10 παίκτριες στο τουρνουά επικράτησε με 7-6 (5), 7-6 (2) της πρώην top-10 Πέτρα Μάρτιτς στον ημιτελικό και το Σάββατο θα παίξει στον τελικό με την νικήτρια του αγώνα της Χάλεπ με την Μπράντι.

Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός της στο 2020. Έχει παίξει στο Σενζέν, στο Χόμπαρτ και στην Αγία Πετρούπολη, έως κερδίσει μόνο στην Αυστραλία.

Στο 1ο σετ η Μάρτιτς προηγήθηκε με μπρέικ (1-0), η Ριμπάκινα ισοφάρισε με μπρέικ σε 1-1 και η Κροάτισα με νέο μπρέικ έφτασε στο 2-1.

Η Καζάκα θα ισοφαρίσει σε 5-5 με μπρέικ για να κερδίσει τελικά το σετ με 7-6 (5).

Στο 2ο η Μάρτιτς εισήλθε αποφασισμένη για την επιστροφή της... Έφτασε στο 2-0 με μπρέικ και έπειτα στο 3-0. Η αντίπαλος της μείωσε σε 4-3 με μπρέικ και φτάσαμε στο 5-5. Η Μάρτιτς πήρε το 11ο γκέιμ αλλά και αυτό το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ με την Έλενα να κυριαρχεί.

Αυτή ήταν η 4η νίκη της σε ισάριθμους ημιτελικούς στη σεζόν.

