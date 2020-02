Rio Open: Μια νίκη μακριά από το Νο3 ο Τιμ (vid)

Στον προημιτελικό του Rio Open προκρίθηκε ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός τενίστας επικράτησε με 6-7 (5), 6-3, 6-4 του Ισπανού Μουνάρ και θα παίξει στον προημιτελικό με τον Ιταλό Τζιανλούκα Μάγκερ.

Σε περίπτωση νίκης όχι απλά είναι στα ημιτελικά αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του θα είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Με την πρόκριση του στους "8" ο Τιμ έφτασε στους 7045β ενώ με νίκη θα έχει 7.135 δηλαδή 5 περισσότερους από τον Ρότζερ Φέντερερ.

Two matches, two three setters!

@ThiemDomi sweats out a tight one over Munar 6-7(5) 6-3 6-4 to advance to the QFs.#RioOpen pic.twitter.com/wHCsZd7YUT

— Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2020