Dubai Championships: Καρέ ημιτελικών στο 2020 η Ριμπάκινα (vids)

Στον 4ο ημιτελικό της στο 2020 προκρίθηκε η Έλενα Ριμπάκινα.

Η 20χρόνη τενίστρια από τον Καζακστάν επικράτησε με 7-6 (1), 6-3 της Καρολίνα Πλίσκοβα που είναι Νο3 στον κόσμο και προκρίθηκε στον ημιτελικό στο Ντουμπάι.

Είναι η 2η top-10 νίκη της στο 2020 αφού πάλι στο Ντουμπάι είχε κερδίσει τη νικήτρια του Australian Open 2020 Σοφία Κένιν.

Η Ριμπάκινα (Νο19) που την επόμενη εβδομάδα θα κάνει νέο ρεκόρ καριέρας στην παγκόσμια κατάταξης θα παίξει στον ημιτελικό με τη νικήτρια του αγώνα της Μάρτιτς με την Κονταβέιτ.

Αυτός θα είναι ο 4ος ημιτελικός. Στα 4 τουρνουά που έχει συμμετάσχει έως εδώ έχει ήδη 3 τελικούς. Μάλιστα κέρδισε τον τίτλο στο Χόμπαρτ (Αυστραλία) ενώ τον έχασε στην Αγία Πετρούπολη και στη Σενζέν.

“It was a really tough match!”

Elena Rybakina reflects on her first Top 5 victory and progression to the #DDFTennis final four. pic.twitter.com/BQXmgdZjoG

