Χάνει τη μισή σεζόν ο Φέντερερ! (pics)

Άσχημα τα νέα για τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο 38χρόνος τενίστας που ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη δράση μετά από το AO την επόμενη εβδομάδα στο Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί γόνατο στην Ελβετία και θα μείνει εκτός δράσης έως τις αρχές καλοκαιριού!

Ο Ρότζερ θα χάσει το Roland Garros και θα παλέψει να είναι έτοιμος για το Wimbledon (29/6-2/7).

Θα απουσιάσει επίσης από τo τουρνουά στο Ντουμπάι αλλά και από τα Masters (Indian Wells, Miami) στα οποία είχε επιβεβαιώσει την παρουσία του.

@rogerfederer has undergone anthroscopic surgery in Switzerland and will miss Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami & the French Open.

"My right knee has been bothering me for a little while... I can't wait to be playing again soon, see you on the grass." pic.twitter.com/DMiDwtPfVe

— ATP Tour (@atptour) February 20, 2020