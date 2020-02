Ίμερ - Τσιτσιπάς: Ο Στέφανος επέστρεψε στη Μασσαλία (vids)

Τον πρώτο του αγώνα στο Open 13 της Μασσαλίας δίνει αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο2 του ταμπλό επικρατεί με 6-1 του Μίκαελ Ίμερ στο 1ο σετ του αγώνα της φάσης των "16" παίζοντας σπουδαίο τένις.

Με υπομονή θα ολοκληρώσει το 1ο του βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου που κέρδισε το 2019.

Have no fear, Stef is here

Watch defending champion Tsitsipas v M. Ymer LIVE https://t.co/o4Qr1BHCPy#O13Provence pic.twitter.com/CdyHe2EotQ

— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2020