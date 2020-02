Dubai Championships: Το βιολί της η Ριμπάκινα (vids)

Μετά από την σπουδαία της παρουσία στην Αγία Πετρούπολη εκεί όπου έφτασε έως τον τελικό και εισήλθε για πρώτη φορά στο top-20 η Έλενα Ριμπάκινα συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις της και στο Ντουμπάι.

Η νεαρή παίκτρια από τον Καζακστάν έφτασε στις 17 νίκες στο 2020 αφού επικράτησε 6-3, 6-3 της Σινιάκοβα στον 2ο γύρο και συνεχίζει στους "8" εκεί όπου θα παίξει με την Καρολίνα Πλίσκοβα η οποία με την σειρά της κέρδισε με 6-1, 6-2 την Μλαντένοβιτς.

Με νίκη συνέχισε και η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, Αρίνα Σαμπαλένκα. Η τενίστρια από την Λευκορωσία, πρώην top-10, απέκλεισε την παρτενέρ της στο διπλό Ελίζ Μέρτενς με 6-4, 6-3 και θα περιμένει τον αγώνα της Χάλεπ με την Τζαμπέρ για να μάθει την αντίπαλο της.

Η φιναλίστ του Australian Open 2020, Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα επικράτησε με 7-5, 4-6, 6-4 της Σινιάκοβα και θα παίξει στα προημιτελικά με την Τζένιφερ Μπράντι η οποία απέκλεισε με 6-4, 4-6, 1-6 της Βορντούσοβα.

. @SabalenkaA is through to the @DDFTennis quarterfinals.

Win number

Another straight-sets win for Elena Rybakina against Siniakova, 6-3, 6-3 at the @DDFTennis. pic.twitter.com/zMjsGHCGv1

— WTA (@WTA) February 19, 2020