Σάκκαρη - Σαμπαλένκα 1-2: Πρόωρος αποκλεισμός στο Ντουμπάι (vids)

Νωρίς νωρίς αποχαιρετά το Ντουμπάι η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο21) ηττήθηκε με 6-2, 4-6, 6-1 από την Αρίνα Σαμπαλένκα στον 1ο γύρο του τουρνουά πληρώνοντας τα πολλά λάθη της.

Η Σαμπαλένκα θα συνεχίσει και θα παίξει την Τετάρτη με την Ελίζ Μέρτενς, που είναι και παρτενέρ της στο διπλό, ενώ η Σάκκαρη θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στο Κατάρ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.02'. Οι winners ήταν 21-16 (Σαμπαλένκα) και αβίαστα 35-22 για την Σάκκαρη.

Μάχη με τα ... λάθη!

Στο 1ο σετ η Σαμπαλένκα θα προηγηθεί 2-0 με μπρέικ και με το σερβίς της θα φτάσει στο 3-0 κερδίζοντας τους 12 από τους 13 πόντους που έχουν παιχτεί!

Η Σαμπαλένκα θα οδηγήσει το σετ στο 4-1. Στο 6ο γκέιμ η Σάκκαρη θα σβήσει 5 μπρέικ πόιντ αλλά η Αρίνα θα εκμεταλλευτεί την 6η ευκαιρία της και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-1!

Η Μαρία θ' αντιδράσει!Θα σβήσει 3 σετ πόιντ στο 7ο γκέιμ και με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ για το 5-2.

Στο 8ο θα σβήσει και 4ο σετ πόιντ αλλά με διπλό λάθος θα δώσει το σετ με μπρέικ (6-2) στην Σαμπαλένκα. Η Σάκκαρη είχε 11 έναντι 4 αβίαστα λάθη.

Σάκκαρη η επιστροφή...

Στο 2ο σετ η Λευκορωσίδα θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη για να προηγηθεί με 1-0. Η Σάκκαρη θα πιέσει για το μπρέικ αλλά δεν θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ και η Σαμπαλέκνα θα κάνει το 2-1.

Με μπρέικ η Αρίνα θα φτάσει στο 3-1 αλλά η Μαρία θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-2. To 6o γκέιμ είναι για την Σάκκαρη (3-3) η οποία θα ισοφαρίσει στη συνέχεια σε 4-4.

Η Μαρία με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-5 και θα κλείσει το σετ με 4-6.

Εκτός παιχνιδιού...

Στο 3ο η Σαμπαλένκα θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να κερδίσει το 1ο γκέιμ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0.

Η Αρίνα θα σβήσει και νέο μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ (3-0). Στο 4ο γκέιμ η Σάκκαρη θα υποπέσει σε 2 διπλά λάθη και η Σαμπαλένκα με μπρέικ θα φτάσει στο 4-0.

Στο 6ο γκέιμ (5-0) η Σάκκαρη θα σβήσει ματς πόιντ για να μειώσει σε 5-1. Η Σαμπαλένκα θα έχει διπλό ματς πόιντ στο 7ο γκέιμ και θα επικρατήσει με 6-1.