Dubai Championships: Πρόωρος αποκλεισμός για Σβιτολίνα (vids)

Η κακή χρονιά συνεχίζεται για την Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή τενίστρια μετά από το Australian Open και το τουρνουά της Ταϊλάνδης όπου δεν τα πήγε καλά ταξίδεψε στο Ντουμπάι εκεί όπου είχε κερδίσει τον τίτλο το 2017 και το 2018.

Την Τρίτη αποκλείστηκε όμως από τον 1ο γύρο.

Η Αμερικανίδα Τζένιφερ Μπράντι την απέκλεισε με 6-2, 6-1 μπροστά στα μάτια του συντρόφου της, Γκαέλ Μονφίς, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 2 τίτλους!

Στο ίδιο τουρνουά την Δευτέρα επανεμφανίστηκε μετά από 7,5 χρόνια η Κιμ Κλάιστερς.

Η 36χρόνη Βελγίδα ηττήθηκε με 6-2, 7-6 (6) από την φιναλίστ του ΑΟ Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα αλλά γνώρισε την αποθέωση.

Η Κλάιστερς προσπάθησε για την ανατροπή (0-3) στο 2ο σετ, έφτασε στο τάι μπρέικ αλλά δεν κέρδισε σετ.

.@GarbiMuguruza holds off the former World No.1 to advance to the @DDFTennis second round. Defeats Clijsters, 6-2, 7-6(6). pic.twitter.com/8rqqrrEiOc — WTA (@WTA) February 17, 2020