Τον πρώτο τίτλο καριέρας κέρδισε την Κυριακή στην Αργεντινή ο Κάσπερ Ρουντ.

Ο 21χρόνος Νορβηγός επικράτησε με 6-1, 6-4 του Πορτογάλου Πέδρο Σόουζα στον τελικό και έγραψε ιστορία!

Ο τίτλος αυτός τον "ανεβάζει" στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης και έτσι είναι πλέον ο Νορβηγός με την καλύτερη θέση στην ιστορία.

Έως την Κυριακή ο κορυφαίος όλων ήταν ο πατέρας του Κρίστιαν Ρουντ ο οποίος το 1995 είχε φτάσει στο Νο39 αλλά την Δευτέρα αλλάζει η κορυφή.

Ο Κάσπερ Ρουντ είναι παιδί της Ακαδημίας Ναδάλ η οποία πανηγυρίζει για την επιτυχία του Νορβηγού!

What a week for @CasperRuud98

First today in Buenos Aires and on Monday he'll pass his father to become the highest-ranked ATP player in Norway's history. #ArgOpen2020 pic.twitter.com/tV1OCkKVrF

— Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2020