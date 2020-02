Argentina Open: Για τον 1ο τίτλο τους Σόουζα-Ρουντ (vids)

Ο Πέδρο Σόουζα και ο Κάσπερ Ρουντ θα μονομαχήσουν την Κυριακή για τον πρώτο τους τίτλο στο Argentina Open.

Ο Πορτογάλος προκρίθηκε χωρίς αγώνα αφού ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν δεν άντεξε μετά από το συγκλονιστικό παιχνίδι διάρκειας 3.40' ωρών στους "8" και έτσι αποσύρθηκε από τον ημιτελικό.

Από την άλλη ο Νορβηγός κέρδισε με 4-6, 7-5, 6-1 τον Αργεντινό Λοντέρο και θα παίξει στον 2ο τελικό της καριέρας του μετά πό τον αποτυχημένο στο Χιούστον το 2019.

