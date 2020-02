Κόστιτς: Πήγε για αγώνες και φεύγει αρραβωνιασμένη από την Ταϊλάνδη (pic)

Η Ναταλία Κόστιτς (Νο183) ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Χουά Χιν και επιστρέφει αρραβωνιασμένη.

Αποκλείστηκε στους "32" από την Κινέζα Ζεγκ αλλά η Σέρβα τενίστρια μπορεί να υποστηρίξει πως αυτή ήταν η καλύτερη εβδομάδα της ζωής της.

Μαζί της στην Ταϊλάνδη είναι και ο φίλος της Νίκολα Στεφάνοβιτς ο οποίος όπως αποκάλυψε η Κόστιτς της έκανε πρόταση για να αρραβωνιαστούν και φυσικά εκείνη δέχτηκε!

Είναι μαζί 9 χρόνια και περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.

Το ζευγάρι έλαβε ως δώρο από τους διοργανωτές ένα διήμερο σε πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης και δεν αποκλείουν να επιστρέψουν στην Χουά Χιν για να παντρευτούν το 2021.

Natalija Kostic made her main draw debut at the @ThailandOpenHH but will leave with a different kind title: fiancée.

See how the WTA family celebrated #ValentinesDay --> https://t.co/0DKs7plzSu pic.twitter.com/qo3jQ05Lld

— WTA (@WTA) February 14, 2020