Μπέντενε - Τσιτσιπάς 2-0: Πρόωρος αποκλεισμός στο Ρότερνταμ! (vids)

Εκτός συνέχειας από τον 2ο γύρο του Rotterdam Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 7-5, 6-4 από τον Σλοβένο Αλιάζ Μπέντενε (Νο52) και αποχαιρέτησε την Ολλανδία.

Ο Τσιτσιπάς που είχε ενοχλήσεις στον δεξί ώμο ήταν πολύ κακός απέναντι στον Μπέντενε ο οποίος πέτυχε τη 2η top-10 νίκη της καριέρας του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη όμως αφού ο Τσιτσιπάς είναι στο Νο6 και ο Άντερσον ήταν στο Νο7 και είχε αποσυρθεί από τον αγώνα του 2018 στη Ρώμη λόγω τραυματισμού.

Στην διάρκεια του αγώνα ο Έλληνας έφτασε σε 5 μπρέικ πόιντ αλλά δεν πέτυχε μπρέικ ενώ ο αντίπαλος του είχε 2/2. Οι winners ήταν 20-11 για τον Σλοβένο.

Έτσι μετά από το Νο1 του ταμπλό, Ντανίλ Μεντβέντεφ, που έμεινε εκτός από τον 1ο γύρο και το Νο2 θα αποκλειστεί πρόωρα (2ος).

Πλέον ο Στέφανος θα ταξιδέψει στην Μασσαλία και την επόμενη εβδομάδα θα παλέψει για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2019.

Αδυναμία στα μπρέικ πόιντ!

Στο 1ο σετ ο Μπέντενε σβήνει 2 μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 8ο γκέιμ ο Σλοβένος θα σβήσει άλλα 3 μπρέικ πόιντ και μετά από 10' θα φτάσει στο 4-4. Με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 και θα φτάσει στο 7-5 κερδίζοντας το 1ο σετ.

Αποκλεισμός στο Ρότερνταμ!

Στο 2ο ο Τσιτσιπάς φτάνει στο 1-0 αλλά θα ισοφαριστεί σε 1-1. Ο Σλοβένος με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 και εν συνεχεία με 3-1.

Χωρίς να χάσει πόντο ο Έλληνας θα μειώσει σε 3-2 αλλά ο Μπέντενε τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα για το 4-2.

Με άσο ο Σλοβένος θα κλείσει το 8ο γκέιμ για το 5-3 και ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 5-4. Στο 10ο γκέιμ ο Αλιάζ φτάνει σε διπλό ματς πόιντ και θα επικρατήσει με 6-4.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Φέλιξ Αλιασίμ.

